«نِعَم القيادة الحكيمة» موضوع خطبة الجمعة في السعودية

وجه وزير الشؤون الإسلامية في السعودية عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بالحديث عن النعم في المملكة، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد باليوم الوطني.



وبحسب تغريدة للوزارة السعودية على موقع تويتر، فقد وجه الشيخ خطباء الجوامع للحدث عن "النعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة تحت القيادة الحكيمة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة".



وشمل التوجيه "الحث على ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية"، وفقا للتغريدة.



وتحتفل السعودية الجمعة الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني، والذي يوثق ذكرى توحيد البلاد وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.



وأعلنت المملكة، الأحد، إطلاق برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني السعودي الـ92 تحت شعار "هي لنا دار".



وتستمر فعاليات البرنامج 9 أيام بعدة مناطق في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الحالي، وتشمل عروضا جوية وبحرية "ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



ويعتبر ذلك "من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية".