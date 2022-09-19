وزير الصحة يحسم الجدل: لا إلغاء لتكليف الأطباء

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة لا تعتزم إلغاء تكليف الأطباء أو العاملين بالتخصصات الطبية كالصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، منوهًا في الوقت نفسه، إلى أن التكليف لابد أن يكون مرتبطًا باحتياجات فعلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الاجتماع الأخير لكل النقابات المهنية المعنية، بخلاف باقي الأعضاء، وأعضاء وزارة الصحة، تضمن عرض موضوع التكليف على كل الجهات.

وذكر أن الاجتماع تناول الخبرات على مدار الـ10 سنوات الماضية، ودراسة القطاعات طبقًا لاحتياجات الجهات المعنية في الدولة، ومعرفة مقدار العجز والزيادة في كل قطاع بها، موضحًا أن النقباء يقترحون وفقًا للمعطيات، معدلات التكليف وفقًا للاحتياج كما جاء بنص القانون.

وشدد وزير الصحة، على أهمية وجود عدالة في التوزيع للكوادر الطبية خلال التكليف، معقبًا: «لو هناك 18 ألف خريج من تخصص ما، واحتياجات الدولة مبنية على استقبال 6 آلاف لهذا التخصص، فالتكليف لهم جميعًا يعني عمل 120 صيدليًا في صيدلية واحدة».

وتابع: «قبل بناء السد العالي كان هناك تكليف لكل المهندسين في مصر؛ بسبب حجم المشروعات التي تنفذها الدولة، اليوم أين تكليف المهندسين وخريجي كليات التربية؟ المشرع قال إن التكليف مرتبط باحتياجات حقيقية، وليس من المنطق عشان أكلف ناس تبقى عندي عمالة زايدة أدفع لهم ماهيات».

وأكد أن العدالة محفوظة في ملف التكليف، ويكون الأمر مبنيًا على احتياجات فعلية من القطاعات وإجراء مسابقة بين المتقدمين مثل التنسيق الجامعي، مختتمًا: «لو هناك 1000 مكان في كلية الطب، والمتقدمين 4 آلاف فالاختيار يكون وفقًا للمجموع الأعلى، والأمر نطبقه في التكليف».