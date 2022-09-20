رئيس جامعة الأقصر يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق أعمال الكشف الطبي الخاص بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام الجامعي 2022-2023 والذي بدأ بكلية الفنون الجميلة، يرافقه كلًا من الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن حسين، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد، مشيداً بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، موضحا أن لجان الشكف الطبي بالكليات تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة هو الهدف الذى نسعى له ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة.

وأكد المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير اللازمة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

يشار إلى أن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لجامعة الأقصر تبدأ من 18 سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته، وفقا لجدول الكشف الطبي لكافة الكليات وهو كالتالي:

- كلية الفنون الجميلة، يومي 18 و19 سبتمبر

- كلية الألسن يومي 20 و21 سبتمبر

- كلية الحاسبات والمعلومات يوم 22 سبتمبر

- كلية الآثار يوم 25 سبتمبر في مقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات

- كلية السياحة والفنادق يوم 26 سبتمبر

- كلية الطب يوم 27 سبتمبر

- التخلفات في يومي 28 و29 سبتمبر