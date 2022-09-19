عبد العال ينتقد تعاقد الزمالك مع عمر جابر

انتقد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، تعاقد النادي الأبيض مع عمر جابر، واصفًا إياه بالقرار الخاطئ.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TeN»: «تعاقد الزمالك مع عمر جابر عليه علامة استفهام كبيرة، فاللاعب لا يشارك مع بيراميدز من الأساس، حتى يتم التعاقد معه».

وأضاف: «الزمالك ضم أكثر من لاعب، قبل انطلاق الموسم الجديد.. لكن في رأيي الشخصي أن صفقاته غير مقنعة».

وأوضح: «نتائج الزمالك ستتراجع في الموسم القادم، رغم التدعيمات التي طلبها فيريرا، حيث أن أداء إبراهيما نداي لم يكن مقنعا أمام الهلال السعودي.. لكن قد يكون ذلك بسبب مشاركته لأول مرة مع الفريق».

وتابع: «كذلك حسام عبد المجيد لن يشارك في الموسم المقبل، في ظل التعاقد مع مصطفى الزناري».

وأتم عبد العال تصريحاته بالحديث عن المنتخب، حيث قال: «استدعاء حمدي فتحي أمر يدعو للدهشة، حيث أن فيتوريا لم يشاهده حتى يستدعيه، لأن اللاعب كان يعاني من إصابة.. كما أن تصريحات فيتوريا التي صدرت في الساعات الماضية، غير مقبولة ومستفزة».