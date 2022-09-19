صناع فيلم «خرجوا ولم يعودوا» يحتفلون بالعرض الخاص غدا

يحتفل صناع فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، بالعرض الخاص للعمل فى إحدى السينمات على الطريق الصحراوي، بحضور أبطاله، منهم ويزو وحسنى شتا ومصطفى أبو سريع، مساء غد الثلاثاء، وذلك بعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي.



فيلم «خرجوا ولم يعودوا» من بطولة ويزو، حسني شتا، خالد عليش، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، شمبر، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، محمد علام، ياسر الرفاعي، ومن تأليف وائل يوسف، وإخراج حسن السيد.



وتدور أحداثه الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، يستيقظ حاتم من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون ومتزوج من كاميليا ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.