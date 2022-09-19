من هم أصغر المشيعين عمرا من أفراد العائلة الملكية في جنازة الملكة إلزابيث؟

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن الأمير جورج الصغير، 9 أعوام، والأميرة شارلوت، 7 أعوام، هما أصغر المشيعين في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، جدة والدهما الأمير ويليام، اللذين أصبحا بوفاة الملكة أمير وأميرة ويلز.

وظهر الطفلان وهما يسيران خلف النعش وسط أفراد العائلة المالكة، في غياب أخيهما لويس الصغير، البالغ من العمر 4 سنوات.

وذكرت الصحف البريطانية، أن الأميرة كيت والأمير ويليام، النجل الأكبر للملك تشارلز الثالث، الذي تسلم الحكم في المملكة برحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية، قد فكرا كثيرا بشأن إمكانية مشاركة أطفالهما في الجنازة، قبل أن يخلصا إلى أن جورج وشارلوت قادران على توديع الملكة وفي مرحلة عمرية تسمح لهما بفهم طبيعة العزاء والموت.