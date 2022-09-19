 فيديو.. وفاء عامر: مزعلتش لما قالوا إني أم آيتن.. وزميلة وراء إطلاق الشائعة - بوابة الشروق
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فيديو.. وفاء عامر: مزعلتش لما قالوا إني أم آيتن.. وزميلة وراء إطلاق الشائعة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 19 سبتمبر 2022 - 11:53 م | آخر تحديث: الإثنين 19 سبتمبر 2022 - 11:53 م

قالت الفنانة إنها لم تحزن عندما قالوا إنها والدة شقيقتها الفنانة آيتن عامر، لافتة إلى أنها تعتبر كل إخوتها أولادها، وتولت مسؤوليتهم منذ صغرها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين: «أمي علمتني المسؤولية من صغري، أأكل إخواتي وأذاكر لهم وأحمي وأسرح، إحنا أسرة عادية وكنت أمهم من بدري».

وتابعت: «مزعلتش لما قالوا إني أم آيتن، لو اتجوزت صغيرة كان يبقى عندي قدها، وبعدين أخبيها ليه؟ دائمًا أقول اللي بيغلط غلطة أو يزور تزوير لازم يتحبس، وحصلت لأكثر من حد مشهور»، بحسب تعبيرها.

ورفضت الإفصاح عن اسم الفنانة التي تسببت في إطلاق تلك الشائعة، معقبة: «الله يسامحها، فنانة وزميلة كنت أظن أنها صديقة، وبعد ما حدث سبت لها المكان وعزلت، وحتى الآن لا أعلم سبب إطلاقها الشائعة، خاصة إنها ساعات تعمل حاجات وتقول لي إنتِ كويسة أوي بس مش عارفة أنا بعمل فيكي كده ليه».

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