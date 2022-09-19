زعيمة حزب شي فين الإيرلندي: اليوم حزين على كل من يحمل الهوية البريطانية

قالت زعيمة حزب "شين فين" القومي الأيرلندي، ميشيل أونيل، إن اليوم "يوما حزينا" للعائلة المالكة البريطانية، وكل من يحمل الهوية البريطانية.



وكتبت ميشيل أونيل، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اليوم، أنضم بكل احترام إلى قادة بريطانيا وأيرلندا والمجتمع الدولي في جنازة الملكة إليزابيث الثانية".



وأضافت: "إنه يوم حزين لعائلتها التي تحزن على فقدانها، ولكل من يحمل الهوية البريطانية".



وتقام، اليوم الاثنين، جنازة رسمية تاريخية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، بمشاركة نحو ألفي مدعو بينهم مئات من قادة العالم حيث بدأ بعضهم في التوافد على بريطانيا أمس.



جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة من مختلف أنحاء البلاد لتأمين الجنازة التي من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المراسم الرسمية التي تشهدها البلاد على الإطلاق.



وتم توجيه الدعوة لحضور الجنازة إلى ألفي شخصية بينهم المئات من قادة العالم وملوك، منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والإمبراطور الياباني ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.