يوارى جثمان الملكة إليزابيث الثانية الثرى في وقت لاحق اليوم الاثنين، بعد أن تنتهي مراسم تشييع جنازتها، التي حُملت في نعش بخصائص مميزة.

نعش الملكة إليزابيث يتكون من مواد مصممة للحفاظ على جسدها، ويحمله 8 أشخاص، وقد حملت فيه بعد وفاتها في قصر بالمورال باسكتلندا، في الـ8 من سبتمبر الجاري، ونقلت إلى إدنبرة، قبل تشييعها اليوم الإثنين.

والمفارقة أن النعش الذي ترقد فيه الملكة من نفس النوع الذي استخدم لزوجها الراحل الأمير فيليب، الذي وافته المنية العام الماضي، وصنعته نفس الشركة المتخصصة، ويحمل مواصفات نعوش أفراد العائلة المالكة والنبلاء الإنجليز لأكثر من 4 قرون.

ونعش الملكة مصنوع من خشب البلوط الإنجليزي، مع تركيبات نحاسية ومبطن بالرصاص، بحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية.

وتعود صناعة النعش لأكثر من ثلاثة عقود، وخضع لتخزين ورعاية خاصة من إحدى الشركات نفسها التي تولت جنازة والد الملكة إليزابيث الملك جورج السادس في عام 1952.

زعماء العالم يقفون لحظة صمت لمدة دقيقتين حداداً على الملكة الراحلة #إليزابيث الثانية بعد انتهاء الجنازة في كنيسة وستمنستر آبي#العربية pic.twitter.com/A2R0QVH2Qh — العربية (@AlArabiya) September 19, 2022

وتابوت الملكة مركب من مزيج من المكونات تجعله أثقل من أي تابوت عادي، لذل يتطلب حمله 8 رجال على الأقل، ويتولى هذه المهمة، أفراد من القوات المسلحة، فيما في العادة يحمل النعش 6 رجال عاديين.

وبشأن تغليف النعش بالرصاص، فهي عادة ترجع إلى مئات السنين، أو على الأقل منذ عهد الملكة إليزابيث الأولى، ويعود هذا الأمر إلى توخي المحافظة على الجثامين من الرطوبة، وإبطاء عملية التحلل لمدة تصل إلى عام أطول مما يحدث عادةً.

ومن المعلوم أن الرصاص لا يتحلل، لذلك لا يتم اختراق محكم الهواء في النعش مما يمنع أيضًا انبعاث أي روائح وغازات.