عرضت فضائية «TeN» مقطع فيديو يرصد ظهور الحصان الخاص بالملكة إليزابيث وكلابها المفضلة، في جنازتها، كما وقف عشرات الآلاف من المواطنين يصطفون في الشوارع لرؤية موكب نعش الملكة إليزابيث يمر من قاعة ويستمنستر إلى كنيسة ويستمنستر آبي، حيث كان يسير الملك تشارلز خلف التابوت وكذلك أولادها الآخرون والأمراء ويليام وهاري.



ووصل نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، إلى كنيسة سانت جورج؛ حيث ستوارى الثرى.



وتودّع بريطانيا والعالم الملكة إليزابيث الثانية، بحضور العديد من زعماء الدول، الإثنين، بجنازة مهيبة تعكس الشعبية الواسعة التي تمكنت من الاحتفاظ بها خلال فترة حكمها التي استمرت لنحو 70 عاما.



وتشير التوقعات أن تُحطّمَ الجنازة المتلفزة للملكة إليزابيث الثانية، جميعَ الأرقام القياسية، لأحداث تم بثّها سابقا في نقل مباشر، حيث يتوقع أن يتابعها أكثر من أربعة مليارات شخص، حول العالم.



فجنازة الملكة قد تصبح الحدث المباشر الأكثر مشاهدة في العالم على الإطلاق، مما سيجعل الجنازة، الحدثَ المباشر الأكثر مشاهدة على الإطلاق.





