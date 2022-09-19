

صادر أحد أعضاء فريق الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، هاتفا من مصور في قناة "سي بي إس نيوز" بعدما انتهت مقابلة أجريت في طهران.



وقالت القناة إنه "في ختام حديث ودي، فوجئ فريق المحطة بأحد أعضاء فريق الرئيس الإيراني يمنع الكاميرا من تصوير وداع الإعلامية ليزلي ستال للرئيس ومستشاريه، كما تمت مصادرة هاتف أحد المصورين لساعتين ونصف ساعة".



والتقت القناة بالرئيس في المجمع الرئاسي في طهران، يوم الثلاثاء الماضي، لإجراء أول مقابلة له مع مراسل غربي.



وقالت المحاورة إنه قد قيل لها كيف تلبس، وطُلب منها ألا تجلس قبله وألا تقاطعه، كما سُمح لها بساعة واحدة مدةً للمقابلة.