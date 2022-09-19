 جنازة القرن.. نعش الملكة إليزابيث يصل قوس ولينتجتون في لندن - بوابة الشروق
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جنازة القرن.. نعش الملكة إليزابيث يصل قوس ولينتجتون في لندن

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 19 سبتمبر 2022 - 2:50 م | آخر تحديث: الإثنين 19 سبتمبر 2022 - 2:50 م

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قوس ولينتجتون في منطقة هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن.

وتودّع بريطانيا والعالم الملكة إليزابيث الثانية، بحضور العديد من زعماء الدول، الإثنين، بجنازة مهيبة تعكس الشعبية الواسعة التي تمكنت من الاحتفاظ بها خلال فترة حكمها التي استمرت لنحو 70 عاما.

وتشير التوقعات إلى أن تُحطّمَ الجنازة المتلفزة للملكة إليزابيث الثانية، جميعَ الأرقام القياسية، لأحداث تم بثّها سابقا في نقل مباشر، حيث يتوقع أن يتابعها أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم.

وجنازة الملكة قد تصبح الحدث المباشر الأكثر مشاهدة في العالم على الإطلاق.


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