وزراء خارجية الدول الأوروبية يعتزمون اللقاء قريبا في أوكرانيا

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يخططون لعقد اجتماع خاص في أوكرانيا.

وقال بوريل مساء أمس الاثنين بعد اجتماع أوروبي على هامش الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي في نيويورك" أستطيع أن أعلن أننا سنعقد اجتماعا لوزراء الخارجية في كييف قريبا".

ووفقا لمصادر أوروبية دبلوماسية، فإن اللقاء، الذي سوف تعتبر أهميته رمزية، ربما يعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

مع ذلك، لم يؤكد بوريل ذلك. وقال "اسمحوا لي بعدم الافصاح عن التاريخ قريبا، ولكن اللقاء سيعقد قريبا".

وأوضح بوريل أن إحدى القضايا المطروحة على أجندة اللقاء المقبل هى مقترحه لوضع التزامات مالية أطول مدى لأوكرانيا من أجل المساعدات الأوكرانية، ومن أجل تمويل نقل مقاتلات وصواريخ حديثة. وأضاف بوريل أنه يعتزم جمع 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) سنويا من 2024 حتى نهاية 2027.

بالإضافة لذلك، من المرجح مناقشة احتمالات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.