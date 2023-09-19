الأهلي يخوض مرانه الأول في سنغافورة استعدادًا لكأس العالم للأندية لكرة السلة

خاض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، مرانه الأول اليوم في سنغافورة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم الخميس المقبل.

ويشارك الأهلي في مونديال أندية السلة، بعد حصده لقب الدوري الأفريقي على حساب الجمارك السنغالي، في البطولة التي أقيمت على صالة كيجالي أرينا برواندا.

وخضع لاعبو سلة الأهلي صباح اليوم لجلسة التصوير الرسمية الخاصة بالبطولة وذلك بمقر إقامة الفريق.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع، ليجنايت الأمريكي وسيسي فرانكا البرازيلي، ويصعد متصدر كل مجموعة للمباراة النهائية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة

مركز 1: عمر عبادة، نوريس كول

مركز2: إيهاب أمين، أحمد مهيب، مؤمن طارق خيري

مركز 3: عمرو الجندي، عمرو زهران، محمد أبو النصر

مركز 4: مايكل فاكوادي، مصطفى المكاوي كيجو، مروان سرحان، يوسف المعدواي

مركز 5: عمر طارق، سيف سمير