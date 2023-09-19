رئيس إيران: مستعدون للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه يتعين على الولايات المتحدة إطفاء لهيب الصراع من خلال وقف بيع وإمداد الأسلحة.

وقال الرئيس الإيراني، الذي يزور نيويورك للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: «هناك اتهامات متكررة ضد إيران فيما يتعلق ببيع أسلحة لروسيا خلال الصراع الأوكراني، في حين أنه على الرغم من إعلان إيران عن استعدادها لقبول الأدلة الرسمية في هذا الصدد إلا أن أوكرانيا لم تقدم الوثائق بعد»، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأكد رئيسي أن إيران لا تزود روسيا بالأسلحة، في حين أن الولايات المتحدة تغرق أوكرانيا بالأسلحة وحتى تزودها باليورانيوم المنضب.

وأشار إلى أن الغرب يدعي أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.

ووصفت إيران الاتهامات بالاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في الصراع الأوكراني بأنها لا أساس لها من الصحة.