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الداخلية الأردنية تمنع بيع المحروقات في الشوارع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 12:10 م

أكدت وزارة الداخلية الأردنية، خطورة بيع ‏المحروقات في الشوارع، وعلى جوانب الطرق؛ لما لذلك من نتائج سلبية على متطلبات السلامة العامة.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء: "هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، قد تؤدي إلى الإضرار بمحركات مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر مكسب مادي ممكن".‏
‏وأكدت الوزارة، أنه سيصار إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشـريعات النافذة، ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى اتخاذ ‏أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين.

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