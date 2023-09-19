الداخلية الأردنية تمنع بيع المحروقات في الشوارع

أكدت وزارة الداخلية الأردنية، خطورة بيع المحروقات في الشوارع، وعلى جوانب الطرق؛ لما لذلك من نتائج سلبية على متطلبات السلامة العامة.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء: "هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة للفحوصات اللازمة، قد تؤدي إلى الإضرار بمحركات مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر مكسب مادي ممكن".
وأكدت الوزارة، أنه سيصار إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشـريعات النافذة، ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى اتخاذ أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين.