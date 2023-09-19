الداخلية الأردنية تمنع بيع المحروقات في الشوارع

أكدت وزارة الداخلية الأردنية، خطورة بيع ‏المحروقات في الشوارع، وعلى جوانب الطرق؛ لما لذلك من نتائج سلبية على متطلبات السلامة العامة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء: "هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، قد تؤدي إلى الإضرار بمحركات مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر مكسب مادي ممكن".‏

‏وأكدت الوزارة، أنه سيصار إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشـريعات النافذة، ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى اتخاذ ‏أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين.