انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

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عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي ومشاركة الوزراء أعضاء المكتب و السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وجاء ذلك في إطار الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.

وبحث الاجتماع بندين مدرجين على جدول الأعمال وهما اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، وكذلك انشاء اتحاد الشباب العربي.

ومن المقرر أن يعقبه اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة السعودية وعضوية وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي وإصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية التنموية.