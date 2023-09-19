لاتفيا تغلق معبرا حدوديا مع بيلاروس بسبب الوافدين بشكل غير شرعي

أغلقت لاتفيا مؤقتا أحد المعبرين الحدوديين مع جارتها بيلاروس فى رد من جانبها على ارتفاع أعداد الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير شرعي، وفقا لما قالته الحكومة اللاتفية اليوم الثلاثاء.

وقالت السلطات إن معبر سيلين الحدودي سوف يغلق حتى إشعار آخر، ولكن المعبر الحدودي الآخر بين لاتفيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وبيلاروس سيظل مفتوحا، وسيجري توجيه حركة المرور عبر الحدود من معبر سيلين إلى المعبر المفتوح.

وقال وزير داخلية لاتفيا ريهاردس كوزلوڤسكيس لتلفزيون البلاد إن تركيز عمليات العبور عبر الحدود في منطقة واحدة سوف يسمح بنشر مزيد من الأفراد لمراقبة وحماية الحدود.

وأعلنت وزارة الداخلية في ريجا أن "ضغط الهجرة غير الشرعية تضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة من الزمن".

ومنعت قوات حرس الحدود في لاتفيا على مدار الأيام الستة الماضية 894 شخصا من عبور الحدود بشكل غير شرعي. ومنذ بداية شهر أسبتمبر وحتى الآن كانت هناك 1800 محاولة لعبور الحدود بشكل غير شرعي، مقارنة بـ1600 في شهر أغسطس.