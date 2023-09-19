وزارة الخزانة الأمريكية تدرج أحمدي نجاد على لائحة العقوبات

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد على لائحة العقوبات.

وذكر المكتب أن تلك الخطوة تأتي "لتوفيره الدعم المادي لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وهي كيان مدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية".

وأدرجت وزارة الخارجية في الوقت نفسه وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية "لمسؤوليتها عن احتجاز مواطن أمريكي كرهينة أو اعتقال مواطن أمريكي بشكل تعسفي في الخارج أو تورطها أو مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة في ذلك أو مسؤوليتها عن الأمر بالعملية أو تحكمها بها أو توجيهها"، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب الوزارة، سبق أن تم إدراج وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بتاريخ 16 فبراير 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 لمسؤوليتها أو تورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني منذ 12 يونيو 2009، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لتوفيرها الدعم لحزب الله وحركة حماس وتنظيم القاعدة، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13572 لتوفيرها الدعم لإدارة المخابرات العامة السورية.

وأدرج مكتب أوفاك وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بتاريخ 9 سبتمبر 2022 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13694 بصيغته المعدلة لمشاركتها في أنشطة معتمدة على الإنترنت ضد الولايات المتحدة.