روسيا تدعو إلى حقن الدماء في إقليم ناجورني قره باغ

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أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد للوضع في إقليم "ناجورني قره باغ"، داعية أطراف الصراع إلى وقف إراقة الدماء.

وتطرقت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، إلى إطلاق أذربيجان عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ.

وأضافت أن "الجانب الروسي يحث الأطراف باستمرار على وقف إراقة الدماء، وإنهاء الأعمال العسكرية بسرعة، والعودة إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي".

وأشارت إلى أن جميع الخطوات المتعلقة بحل مشكلة قره باغ مكتوبة في الإعلان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكدت زاخاروفا مواصلة قوات حفظ السلام الروسية أداء مهامها في الوضع الراهن، وأن قادة هذه القوات على اتصال دائم مع الأطراف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية ضد الإرهاب بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.