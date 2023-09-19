شوبير يحضر عزاء تيسير الهواري

حضر الإعلامي أحمد شوبير، عزاء تيسير الهواري، العضو البارز في لجنة الحكماء بالنادي الأهلي، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وشُيعت اليوم الثلاثاء، جنازة تيسير الهواري من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، في حضور عدد من رموز وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ولفيف من الأسماء البارزة في الوسط الرياضي في مصر.

وشهدت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة حضور حشد كبير من رموز النادي الأهلي والوسط الرياضي والإعلامي، وعلى رأس تلك الأسماء تواجد المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، وربيع ياسين، نجم النادي السابق، وخالد مرتجي، أمين الصندوق بمجلس الإدارة، والعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي.

ولمع اسم تيسير الهواري كرئيس للجنة الحكماء بالنادي الأهلي، كما كان أحد أهم الداعمين للكوادر في انتخابات النادي 2014، وأسس أيضًا تيسير الهواري ناديًا رياضيًا باسم شركته "المعدنية"، وتحول بعدها إلى "جولدي" بعد شرائه لرجل الأعمال أحمد بهجت.