الرئاسة الفلسطينية تنفي تقارير عبرية تحدثت عن إساءات وجهها أبو مازن

نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ما أوردته تقارير نشرها الإعلام الإسرائيلي، حول ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس، أثناء لقائه أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أبو ردينة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن أبو مازن تطرق لموضوع الانتخابات، مؤكدا الموقف الفلسطيني الرسمي بإجرائها حال التمكن من ذلك في القدس الشرقية، ولم يوجه إساءة لأحد في كلامه، ولم يستعمل أي كلمة تسيئ لأي جهة.

وأضاف أن مثل هذه التقارير الصادرة في الإعلام الإسرائيلي، هي استمرار للحملة الشرسة التي تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق القيادة الفلسطينية والرواية الفلسطينية، التي أخذت تشق طريقها في الولايات المتحدة، وفي العالم لدحض الرواية الإسرائيلية.

وأمس الأول الأحد، وصل أبو عباس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي أبو مازن كلمة فلسطين أمام أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.