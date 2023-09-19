وزيرا خارجية العراق وإيران يبحثان في نيويورك تعزيز أمن واستقرار المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الإيراني أمير عبد اللهيان الوضع السياسي والأمني والعلاقات الإيرانية- الخليجية، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء عقد أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في نيويورك.

ووفق البيان، ثمن الوزير الايراني زيارة الوزير حسين إلى طهران يوم 13 من الشهر الجاري إذ أسفرت الزيارة عن تكريس التعاون المشترك والتوصل لبدء تطبيق الاتفاق الامني بين البلدين،إذ بادرت الحكومة العراقيّة وبالعمل المشترك مع حكومة إقليم كردستان باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في هذا الاطار.

وبحسب البيان، تم التطرق إلى المستجدات في العلاقات الأمريكية- الإيرانية، إذ تم إطلاق سراح خمسة من المواطنين الأمريكيين مقابل إطلاق الأموال التي تحتفظ بها كوريا الجنوبية والتي تصل إلى نحو ستة مليارات يورو.