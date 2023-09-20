إقامة أمسية دينية بمسجد الغفران في مطروح بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

اقام فرع منظمة خريجي الأزهر بمطروح، أمسية دينية بمسجد "الغفران"، بمدينة مرسى مطروح، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأحيا الأمسية أعضاء المنظمة بمطروح كل من الشيخ سامي عبيد، مدير شئون الإدارات بمديرية أوقاف مطروح، أو الشيخ علي عبد الغفار عنبه، إمام مسجد الأفراد، والشيخ محمد مجدي، إمام مسجد الغفران.

وبدأت الأمسية بتأكيد الشيخ سامي عبيد، وعضو المنظمة بضرورة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بالندوات والأمسيات التوعوية لتعزيز الهوية الإيمانية وتجديد الولاء للنبي الذي بعث رحمة للعالمين.

وأشار إلى صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وصور من أخلاقه، وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته وأصحابه.

كما تحدث الشيخ علي عبد الغفار عنبه، عن بعض المواقف والأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا ضرورة التمسك بأخلاق النبي السمحة، لما فيها من قيم إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس وتقينا من الفتن.

وقال الشيخ محمد مجدي، خلال عن الرحمة والتي هي مقصد أساسي من مقاصد التشريع، والذي يشمل خمس مقاصد هي الحفاظ على "الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل"، وجميعها ترجع بمفهومها الشامل إلى الرحمة؛ متابعًا: "فرسولنا الكريم كانت دعوته لقومه للدخول في الإسلام باستخدام اللين وأسلوب الحوار والإقناع والصبر عليهم رغم إيذائهم له ويظهر أهم الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعا التحلي بها وهي التسامح والرحمة وحب الخير".