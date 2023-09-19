 الحكومة الهندية تعيد النظر في مشروع قانون تمثيل المرأة بالبرلمان قبيل الانتخابات - بوابة الشروق
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الحكومة الهندية تعيد النظر في مشروع قانون تمثيل المرأة بالبرلمان قبيل الانتخابات

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 3:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 3:22 م

أعادت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، النظر في مشروع قانون طال انتظاره، من أجل حفظ ثلث مقاعد نواب البرلمان للمرأة، وهو ما يعد أمرا مهما بالنسبة لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم قبل خوض الانتخابات العامة المقررة في العام المقبل.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن "مشروع قانون تمثيل المرأة"، الذي يسعى إلى حفظ ضمان تمثيل المرأة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات لتحسين تمثيل نصف عدد سكان البلاد، تم تقديمه إلى مجلس النواب في البرلمان، اليوم الثلاثاء، في جلسة خاصة.

وكان قد بدأ طرح مشروع القانون وإجراءات أخرى مشابهة له منذ عام 1996، ولكنه تعثر عند نقاط مختلفة من العملية التشريعية.


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