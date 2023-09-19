باحثون أمريكيون يطورون أول هجين بكتيري قادر على التكاثر بالبحار

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طور باحثون أمريكيون، أول هجين بكتيري قادر على التكاثر بالبحار، وأكل كميات من البلاستيك.

وذكر موقع "ديلي ساينس"، أن فريقا من جامعة نورث كارولاينا هجن نوعان من البكتيكبيرة ريا هما فيبرو ناتريجانس مع الأيدينيلا.

وتمتاز الأيدينيلا، بقدرتها على أكل البلاستيك ولكنها ضعيفة التكاثر؛ لذلك كان الخيار بنقل صفاتها المميزة للناتريجانس لتكوين بكتيريا خارقة مضادة لبلاستيك البحار.

وضع الباحثون، الجين المسئول عن إفراز الإنزيم الهاضم للبلاستيك في بلازما ونقلوه إلى الناتريجانز قوية التكاثر والبلازميد عند البكتيريات هو جزء قابل للاندماج بأي خلية، وإن كان يحوي جينات دخيلة من نوع بكتيري مختلف.

وتمكنت الناتريجانس المعدلة جينيا عند الاختبار، من أكل البلاستيك بنجاح داخل بيئة من المياه المالحة الشبيهة ببيئة البحار.