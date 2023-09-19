رفع 826 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كل الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات أشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 826 حالة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 608 حالات بدمنهور، 117 حالة بوادي النطرون، 66 حالة بأبو حمص، 35 حالة بشبراخيت كما تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق مخالف.

وقد أكدت نائب المحافظ، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.