جائزة باول إرليش الألمانية المرموقة تذهب لعالم مناعة من الولايات المتحدة

سيُمنح عالم المناعة الأمريكي دينيس كاسبر (80 عاما) جائزة "باول إرليش ولودفيج دارمشت" الألمانية المرموقة لعام 2024.

وأعلن مجلس الأمناء المختص بمنح الجائزة اليوم الثلاثاء في فرانكفورت أن كاسبر اكتشف كلمات لغة تستخدمها البكتيريا التي تعيش في أمعائنا لتنشئة نظام المناعة لدينا. وبفضل أبحاثه ظهرت بالفعل نقاط انطلاق ملموسة لعلاج أمراض مناعة ذاتية خطيرة.

وتعد الجائزة من الجوائز الطبية المرموقة في ألمانيا، ويجرى منحها منذ عام 1952 وتبلغ قيمتها 120 ألف يورو. ويتم منح الجائزة تقليديا في عيد ميلاد العالم الحائز على جائزة نوبل باول إرليش (1854-1915)، في 14 مارس في كنيسة "باول" بمدينة فرانكفورت.

وكاسبر أستاذ في الطب منذ عام 1989 وأستاذ لعلم المناعة منذ 1997 في كلية الطب بجامعة هارفارد (بوسطن). وهو محرر مشارك لكتاب "مبادئ هاريسون للطب الباطني"، والذي يعد - وفقا لمجلس أمناء الجائزة - الكتاب الطبي التعليمي الأكثر استخداما على نطاق واسع في العالم.

وبحسب بيان المجلس، تشير التقديرات إلى أن حوالي عشرة تريليونات من البكتيريا تعيش في الأمعاء الغليظة لكل إنسان، والعديد منها يفيد الإنسان بعدة طرق - والبعض الآخر يضر به. ولكي يتمكن جهاز المناعة لدينا من التمييز بشكل موثوق بين البكتيريا المفيدة والضارة، فإنه يحتاج إلى التواصل المستمر. وظلت كيفية قيام البكتيريا بتوصيل الرسائل إلى الجهاز المناعي لمضيفها لغزا لفترة طويلة - وقد حلها كاسبر باستخدام نموذج بكتيريا "العصوانية الهشة".

اكتشف كاسبر جزيئين يقوم بهما الميكروب المعوي بتدريب الجهاز المناعي لمضيفه على التصرف بشكل معتدل دون مهاجمته. وأوضح رئيس مجلس أمناء الجائزة، توماس بوم، أن "الفائز بالجائزة أول من نجح في الكشف عن قنوات الاتصال بين مجتمع من الكائنات الحية المتفاعلة الذي يشكله الإنسان والميكروبيوم الخاص به.. بفضل كاسبر تعلمنا الإشارات التي تستخدمها البكتيريا المعوية في جهاز المناعة لدينا لضمان التوازن الصحي بين الرغبة في الهجوم وقمع الالتهابات. وسيكون لهذا عواقب سريرية واسعة النطاق".