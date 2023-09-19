استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 9 آخرون بجراح خلال مشاركتهم في مظاهرات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في بيان، إن "شابا فلسطينيا استشهد يبلغ من العمر (25 عاما)، برصاص جيش الاحتلال قرب السياج الفاصل لمدينة خان يونس".

وأضافت أن "عدد الإصابات ارتفع من 4 إلى 9 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة"، دون مزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتوافد مئات الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، نحو السياج الفاصل بغزة للمشاركة في مظاهرات دعا إليها، يوم الأحد، شبان يطلقون على أنفسهم "الشباب الثائر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا باقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى.

واقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى، يوم الأحد بمناسبة "الاحتفال برأس السنة العبرية" بينما أفرغت شرطة الاحتلال المسجد من المصلين، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.