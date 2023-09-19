رئيس شعبة الدخان يكشف 3 خطوات لإنهاء السوق السوداء للسجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية، إن ملف إنهاء السوق السوداء للسجائر، يتلخص في 3 خطوات فقط، معقبًا: «أنا عييت وتعبت وبتحارب في شغلي لما بقول كلمة الحق»-على حد قوله.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر من مجلس النواب، وقلب الهرم التوزيعي، وتوزيع السجائر المضبوطة بالمخازن، على محطات وطنية، حتى يتم بيعها للمواطنين بأسعارها الرسمية وعدم تخزينها، كل هذه الخطوات من شأنها القضاء على السوق السوداء للسجائر.



وأضاف أنا ما تم ضبطه من سجائر في مخازن التجار، ضعف إنتاج الشركة الشرقية للدخان لشهرين، منوهًا أن تجار السوق السوداء للسجائر نقلوا نشاطهم من منطقة باب البحر، إلى مدينة السادات والشيخ زايد وأكتوبر.



وأشار إلى أنه مهما زاد الإنتاج من السجائر، ستذهب أيضًا للتجار ويخزنوها، طالما لم يتم تعزيز التشريع الضريبي حتى الآن، موضحًا أن الزيادة الضريبية المقترحة تتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات فقط.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مطلع الشهر الجاري، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.



ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.