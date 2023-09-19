احتجاجات التعديلات القضائية تطارد نتنياهو أمام فندق إقامته بنيويورك

تظاهر عشرات الأشخاص، الثلاثاء، أمام فندق لويس ريجنسي الذي سيقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته مدينة نيويورك الأمريكية، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها الإلكتروني، إنّ عشرات الأشخاص تظاهروا أمام فندق لويس ريجنسي ضد نتنياهو، واحتجاجًا على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ومن المتوقع أن يصل نتنياهو إلى الفندق خلال فترة قصيرة، وفق المصدر ذاته.

وغادر نتنياهو الاثنين، إلى الولايات المتحدة، واستهل الزيارة بلقاء مالك منصة «إكس» إيلون ماسك، ثم المغادرة إلى نيويورك التي يمكث فيها من الثلاثاء حتى الجمعة، حيث يلقي كلمة في المناقشة العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين 18 ـ 26 سبتمبر الجاري.

ويبدأ برنامج الاحتجاجات الثلاثاء، مع وصول نتنياهو إلى نيويورك وتستمر حتى، الجمعة، حينما يغادر عائدا إلى إسرائيل.