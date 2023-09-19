انتشال التميمي: المهرجانات الدولية تنافس لاستقطاب أفضل الأفلام العربية

كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن التحضير للدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك 5 مهرجانات دولية في المنطقة العربية وأبرزها مهرجان الجونة.

ولفت إلى أن هناك تنافسًا وتحديات بين المهرجانات الدولية من أجل استقطاب أفضل الأفلام العربية والدولية حتى يحدث تكامل بالمهرحانات من خلال جمع أفضل الأعمال الفنية.



وأوضح أن الهدف من المهرجانات دعم السينما العربية، فضلا عن إعطاء فرصة للنقاد والمختصين والجمهور للاطلاع على الأعمال الفنية سواء الدولية أو العربية.



ولفت إلى أن مهرجان الجونة سيقدم العديد من الفعاليات وسيضم العديد من الجنسيات سواء العربية أو الأجنبية.



يذكر أن قدم مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله تفاصيل دورته السادسة، بحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس تحت إشراف وزارتي: الثقافة، والسياحة والآثار، وبحضور مؤسسي المهرجان وإدارته ورعاته وعدد من خبراء صناعة السينما، للإعلان عن الدورة المقبلة وتفاصيلها.