وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة تسلم دبابات إم 1 أبرامز لأوكرانيا قريبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اجتماع "مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا" بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في مانهايم بألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم دبابات "إم 1 أبرامز" القتالية الرئيسية إلى أوكرانيا "قريبا".

وأكد أوستن، خلال وجوده في أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، أن واشنطن تشارك أيضا في تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة الغربية من طراز إف-16.

وقال أوستن: "إنه التزام بالأمن على المدى الطويل في أوروبا وخارجها".

وكانت الحكومة أعلنت في يناير الماضي أنها ستزود أوكرانيا بـ31 دبابة قتالية رئيسية من طراز أبرامز. وفي مارس الماضي، تحدثت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أخيرا عن اعتزامها تسليم الدبابات إلى كييف في الخريف.

ودعا أوستن كبار الضباط العسكريين ووزراء الدفاع من نحو 50 دولة عضو في "مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا" إلى المؤتمر الخامس من نوعه في قاعدة رامشتاين الجوية في غرب ألمانيا.

وألمانيا أيضا عضو في المجموعة، لكن وزير دفاعها بوريس بيستوريوس تغيب عن الاجتماع بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال أوستن: "في حين نجتمع هنا، تخوض القوات الأوكرانية معركة صعبة لاستعادة أراضيها السيادية من الروس".

وأضاف أوستن أن نجاح كييف في هجومها المضاد يعتمد أيضا على الموارد التي يوفرها أعضاء مجموعة الاتصال.

وقال أوستن: "التزامنا المشترك سيكون حيويا خلال المعارك الحالية - وللطريق الطويل الذي أمامنا".

وأضاف أن الوقت ليس في جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحرب.

وقال: "الوقت لا يكون أبدا إلى جانب الديكتاتور الذي يشن حربا استعمارية باختياره. والوقت لا يكون أبدا إلى جانب العدوان".