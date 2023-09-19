طائرات مسيرة روسية تستهدف مدينة لفيف بغرب أوكرانيا

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شنت طائرات مسيرة روسية هجمات جوية على مدينة لفيف، غربي أوكرانيا، صباح اليوم الثلاثاء، حيث أصيب شخصان بجروح في حريق اندلع جراء هجمة بطائرة انتحارية مسيرة، بحسب السلطات المحلية.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية بمدينة لفيف إن الحريق اندلع في مستودع تديره المدينة. وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة.

وتقع مدينة لفيف على بعد نحو 80 كيلومترا فقط شرق الحدود مع بولندا، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما أعلنت مناطق أخرى في أوكرانيا تجدد الهجمات الروسية. وتم إسقاط عشر طائرات مسيرة إيرانية الصنع طراز شاهد -131/136 فوق منطقة ميكولايف بجنوب البلاد فقط صباح اليوم الثلاثاء، بحسب الإدارة العسكرية.

وأصابت طائرة مسيرة مبنى سكنيا متعدد الطوابق في بلدة كريفي ريه، جنوبي أوكرانيا، مما أدى إلى نشوب حريق، بحسب السلطات. وتم إسقاط طائرة مسيرة أخرى.