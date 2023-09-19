حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من أزمة تغير المناخ، مؤكدا أنها تهدد البشرية جمعاء.

وقال بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نشهد موجات حرارة غير مسبوقة وآخر عهدنا بفيضان ليبيا الذي أزهق أرواح الآلاف"، مضيفا أن العالم بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات ومشاركة القطاعين العام والخاص في مشاريع لمواجهة تغير المناخ.

وحول أفريقيا، أكد بايدن وقوف واشنطن إلى جانب الاتحاد الإفريقي والإيكواس لدعم النظم الدستورية في دول القارة.

وشدد بايدن على ضرورة دعم توسيع مجلس الأمن الدولي وإصلاح المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

كما أكد بايدن أن الشراكات الأمريكية لا تستهدف احتواء أي دولة، كما أن بلاده تسعى لإدارة تنافسها مع الصين بمسؤولية.

وندد بايدن بانتهاكات كوريا الشمالية المتكررة لقرارات مجلس الأمن، مؤكدا التزام بلاده بالدبلوماسية.

وانطلقت اليوم الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي التحديات العالمية والأوضاع الجيوسياسية وإصلاح مجلس الأمن وتغير المناخ على رأس المناقشات التي من المقرر تداولها.