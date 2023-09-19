نقابة العاملين بالقطاع الخاص: ننتظر قرارًا حاسمًا من الرئيس لرفع الحد الأدنى للأجور

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص إن قرارات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة من الزيادات والعلاوات على الأجور، والإعفاءات الضريبية يأتي في إطار وجود قيادة سياسية لديها وعي، وتبحث عن تخفيف الأعباء عن المواطن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية شيرين عفت: القطاع الخاص يستفيد فقط من الإعفاء الضريبى وهم 25 مليون عامل يعملون في 2 مليون منشأة.



وتابع رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص :" منتظرين قرار حاسم من رئيس الجمهورية للانتصار لـ25 مليون أسرة، لحد الآن لم يطبق الحد الأدنى للأجور 3 آلاف للقطاع الخاص".



وأشار شعبان خليفة إلى هناك دعوة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، الدعوة لانعقاد المجلس لرفع الحد الأدنى للأجور لأربع آلاف جنيه.



وجاء القرار الرئاسي برفع الإعفاءات عن القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا القرار حوالي 30 مليون مواطن.