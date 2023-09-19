فيديو يوثق القبض على عشرات التماسيح في الصين بعد هروبها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمسكت السلطات الصينية، بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الماضي، عقب حصول فيضانات في المنطقة.

وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانجدونج (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة، وفق شبكة سكاي نيوز.

All the escaped crocodiles in Maoming, Guangdong were captured by the local Agriculture Bureau, and the last one was caught last night. pic.twitter.com/VUElOHfKl0 — BeijingNews 新京报 (@BJNewsWorld) September 19, 2023



وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل.

فيما أشارت صحيفة «بكين نيوز» اليومية الرسمية، إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.

ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا.