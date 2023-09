فيديو يوثق القبض على عشرات التماسيح في الصين بعد هروبها

أمسكت السلطات الصينية، بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الماضي، عقب حصول فيضانات في المنطقة.

وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانجدونج (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة، وفق شبكة سكاي نيوز.

All the escaped crocodiles in Maoming, Guangdong were captured by the local Agriculture Bureau, and the last one was caught last night. pic.twitter.com/VUElOHfKl0