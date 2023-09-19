أمين عام الأمم المتحدة: التحديات العالمية تحولت إلى كابوس

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن التحديات العالمية تحولت إلى "كابوس"، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلقت اليوم الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي التحديات العالمية والأوضاع الجيوسياسية وإصلاح مجلس الأمن وتغير المناخ على رأس المناقشات التي من المقرر تداولها.

وقال جوتيريش إن "فيضانات ليبيا انعكاس مروع لواقع عالمنا الذي أصبح مليء بالنزاعات والتوترات"، مضيفا أن أزمتي فيضانات ليبيا وزلزال المغرب خلفتا كارثة مروعة.

وتابع: "الفجوات بين الجنوب والشمال والشرق والغرب تتسع"، مشيرا إلى أهمية تحول العالم إلى نهج تعددية الأقطاب.

وحول الأوضاع في الشرق الأوسط، قال جوتيريش إن السودان يعاني من حرب أهلية شًرد على إثرها الملايين، والعنف يتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن انقلابات أفريقيا تهدد أمن القارة والمنطقة.