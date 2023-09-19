تأهب لبدء العام الدراسي في الجزائر وسط جدل حول الإصلاحات في نظام التعليم

يتوجه أكثر من 11 مليون تلميذ إلى مدارسهم في الجزائر غدا الثلاثاء في مستهل عام دراسي جديد، في خضم جدل في الأوساط التربوية بشأن حزمة من الإصلاحات في نظام التعليم تدخل حيز التنفيذ مع بدء الدراسة ووسط مخاوف لدى السلطات من إضرابات المعلمين.

وتأتي بعض هذه الإصلاحات الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم بعد توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد سنوات عديدة من مطالبة نشطاء في قطاع التعليم بإصلاحات لإنقاذ القطاع الذي يعمل فيه أكثر من مليون موظف.

لكن هذه الإصلاحات لا تلقى قبولا في الأوساط التربوية، ومضت السلطات في تطبيقها وسط تضارب في الآراء وتجاذب بين خبراء المناهج التعليمية ونقابات الأساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ وحتى الأحزاب السياسية.

وفضلا عن الإصلاحات وإنجاح انطلاق العام الدراسي، سيكون الهاجس الأول للسلطات الجزائرية تفادي الإضرابات التي تُسبب توقفا في الدراسة لأسابيع وتتكرر عدة مرات خلال السنة بسبب مطالبة العاملين في قطاع التعليم برفع الأجور وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

ومع بدء السنة الدراسية الجديدة، تترقب نقابات قطاع التعليم اعتماد مشروع قانون جديد خاص بموظفي القطاع.

ويكتسي هذا القانون من الأهمية ما يجعل استقرار قطاع التعليم برمته مرهونا به، والجميع في الانتظار.

ويقول صادق دزيري رئيس الاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "صدور هذا القانون كان منتظرا بداية هذا الدخول المدرسي لأن صدوره يعد جرعة أوكسجين قوية تعطي القوة للموظفين من رجال التربية وتحفزهم على العمل أكثر وتعيد لهم الحقوق المسلوبة وتحسن وضعياتهم في الترقية والإدماج والتصنيف وتخفيض مدة العمل... وإقرار منح وعلاوات جديدة".

وأضاف "لو صدر هذا القانون مع بداية الدخول المدرسي كان سيعطي ضمانات لاستقرار القطاع، فكلما كان هذا القانون محفزا مستقطبا لأحسن الكفاءات، أعطى استقرارا لقطاع التربية وأخرجه من دائرة الإضرابات والاحتجاجات لأن القانون الأساسي لا يضمن أي تحسين في الأجور".

وتابع قائلا "نحن كنقابات نحترم الدخول المدرسي ونعده عرسا تربويا ونعمل على إنجاحه، ولكن الدخول المدرسي ما هو إلا أيام أو أسابيع أو شهر على الأكثر. وما بعد ذلك إذا لم يتم التكفل بالمشاكل الموضوعية المطروحة في قطاع التعليم، أكيد سنتحرك كنقابة في هذا الموضوع".

ولتفادي الإضرابات، سعى الرئيس تبون إلى إقرار زيادات في رواتب موظفي قطاع التربية استجابة لمطالبهم. وبلغت الزيادة 3700 دينار جزائري (26 دولارا) بداية من يناير كانون الثاني الماضي بهدف وضع حد للإضرابات التي تؤرق السلطات. وتتراوح رواتب المعلمين في الجزائر بين 40 و50 ألف دينار جزائري.

* اللغة الإنجليزية

تُعتبر السنة الدراسية الجديدة استثنائية نظرا للقرارات التي ستدخل حيز التنفيذ، ومنها إقرار تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الأساسي، والذي يعد أبرز التعديلات التي أقرتها السلطات الجزائرية.

ويتماشى ذلك مع التوجه الجديد للجزائر نحو تعميم تعليم الإنجليزية في البلاد وتقليص الوقت المخصص لتدريس اللغة الفرنسية التي طالما كان لها النصيب الأكبر من الحصص المدرسية، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا واسعا بين الباحثين والأوساط التعليمية.

وقال مصطفى بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، وهو هيئة استشارية تعمل تحت إشراف الرئاسة الجزائرية، لوكالة أنباء العالم العربي "إدراج اللغة الانجليزية في التعليم الأساسي مقابل تقليص الحجم الساعي (عدد الساعات المخصصة) للغة الفرنسية قرار سيادي، قائم على أرضية معرفية علمية تربوية ولسانية وجاء بعد عدة دراسات مسبقة".

وأضاف بلعيد "لابد للمنظومة التربوية الجزائرية أن تنفتح على لغتين أجنبيتين على الأقل، واللغة الإنجليزية أولى بذلك بوصفها اليوم لغة العالم والعلوم والفضاء... من غير المعقول رهن التعليم في الجزائر بلغة أجنبية واحدة وجعلها المصدر الوحيد للعلم وانتظار الترجمات مثلما كان الحال لسنوات طويلة بالاعتماد على العربية والفرنسية فقط كلغتين أساسيتين في مناهج البحث العلمي والتعليم".

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر أن قرار إدراج اللغة الانجليزية في التعليم "لم يأت لاستبدال اللغة الفرنسية، بل جاء لغرض فتح نافذة جديدة وتقديم إضافة للعلم التدريس في البلاد".

* التربية المرورية

من أبرز الإصلاحات الأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من غد الثلاثاء إدراج مادة التربية المرورية لأول مرة في المناهج الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي، وإلغاء امتحان نهاية المرحلة الأساسية والاستعاضة عنه بامتحان تقييمي.

ويرفض البعض هذه القرارات ووصفوها بأنها مجرد إصلاحات سطحية لا تستند إلى دراسات مسبقة، مستدلين على ذلك بأن التعليم في الجزائر يحتاج إلى إصلاح جذري للمناهج الدراسية، وليس مجرد إضافة وحذف امتحان أو مادة.

وقال خبير المناهج التربوية مصطفى بوختالة لوكالة أنباء العالم العربي "هذه الإصلاحات لا تخدم مصلحة التلميذ بتاتا، خاصة ما تعلق منها بتضخيم الحجم الساعي (الوقت المخصص للدراسة) وإثقال كاهل التلميذ بمواد جديدة وحشو البرامج بمعارف فارغة".

وأكد الخبير التربوي أن التعليم في الجزائر "يحتاج إلى إصلاح عميق"، مشيرا إلى ضرورة "التخلي كليا عن المناهج الحالية التي أثبتت فشلها".

وتابع قائلا "في الوقت الذي تتوجه المناهج التربوية في معظم دول العالم نحو التقليل من الحجم الساعي للدراسة (عدد ساعات الدراسة) وتخفيض عدد المواد التعليمية ومحتوى المناهج التعليمية، تسير المنظومة التربوية في الجزائر عكس التيار، وما زال التلميذ يدرس من 5 إلى 8 ساعات يوميا ببرنامج مكثف مليء بالحشو والمواد التي ليس لها أي قيمة علمية مضافة".

غير أن جميلة خيار، رئيسة اتحادية أولياء التلاميذ في الجزائر، لا توافق الخبير التربوي الرأي.

وأبلغت وكالة أنباء العالم العربي "إصلاحات نظام التدريس تهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم"، مضيفة أن أولياء الأمور ممتنون لها "خاصة ما تعلق منها برقمنة القطاع وإدراج اللغة الإنجليزية وإضافة بعض المواد الجديدة".

وانتقدت رئيسة اتحادية أولياء التلاميذ الرافضين لهذه الإصلاحات، قائلة "التلميذ في الطور الأساسي يتمتع بقابلية وقدرة كبيرة على التعلم وتلقي المعلومات".