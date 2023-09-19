افتتاح حديقة تذكارية بدلا من منزل دوترو قاتل الفتيات البلجيكي

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افتُتحت في مدينة شارلروا البلجيكية، اليوم الثلاثاء، حديقة تذكارية في الموقع الذي كان يوجد فيه منزل قاتل الفتيات مارك دوترو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا".

ويقضي دوترو حكما بالسجن مدى الحياة لاختطافه ست فتيات في تسعينيات القرن العشرين، وحبسهن وإساءة معاملتهن، وقتل أربع فتيات منهن.

وارتكب دوترو جرائمه في منزله في شارلروا وفي مسكن ثان في الريف البلجيكي.

وحضر والدا ضحيتين الحفل في الموقع التذكاري الذي سمي "بين الأرض والسماء"، حسبما أفادت بيلجا.

وأرادت عائلات الضحايا في البداية الاحتفاظ بمنزل دوترو كنصب تذكاري، ولكن بعد تدهور حالة المبنى بشكل كبير، وافقت على إعادة التصميم بشرط الحفاظ على الطابق السفلي الذي قُتلت فيه فتاتان، كما أفادت بيلجا.

وقالت بيلجا إنه تمت استشارة أهالى الضحايا في تصميم الموقع التذكاري الجديد.