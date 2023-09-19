باكستان: مداهمات ناجحة تستهدف عصابات الاستخدام غير القانوني لشبكة الإنترنت

داهمت العناصر التابعة لهيئة الاتصالات الباكستانية، بنجاح وكرين لعصابات الاستخدام غير القانوني لشبكة الإنترنت في مدينة جوجرا، بالتعاون مع وكالة التحقيقات الاتحادية، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صحفي صدر في إسلام آباد اليوم الثلاثاء، نُفذت المداهمات ضد مقدمي خدمات الإنترنت غير القانونية في كل من مبنى أديب بلازا الرئيسي ومهدي شاه بازار، حيث ألقي القبض على أحد الأشخاص مع مصادرة المعدات غير القانونية الخاصة بمقدمي خدمات الإنترنت.

وقال البيان، إن المداهمات الناجحة ضد مزودي خدمات الإنترنت غير القانونيين أصبحت ممكنة من خلال المراقبة المستمرة والالتزام والجهود المستمرة لمكافحة خطر خدمات الإنترنت غير القانونية، من جانب هيئة الاتصالات الباكستانية وبالتالي تقليل الخسائر التي تلحق بالخزانة الوطنية الناتجة عن التهرب الضريبي والإبلاغ الخاطئ عن الإيرادات.