رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات أون لاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، لجنة قبول التبرعات والهدايا "online" عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية، بمشاركة أعضاء اللجنة وجلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد في تصريح اليوم، أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلى المستشفيات من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير، ووافقت على قبول الهدايا المقدمة إلى كلية التربية النوعية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اللجنة صدقت على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.