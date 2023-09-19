قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر من الدول التي لم تفتقد الدواء في أزمات متعددة، ولكن إذا حدث الأمر سيكون بسبب خلل في سلاسل الإمداد، أو صعوبة توفير العملة الصعبة لاستيراد الأدوية، وذلك في تعليق منه على نقص مادة الجيلاتين (المادة الصانعة لكبسولات الدواء قبل تعبئتها).

ومن جانبه، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، إن تصنيع الكبسولات الدوائية؛ يتم محليا بنسبة 40% عن طريق مصنعين فقط؛ مشيرًا إلى زيادة إقبال الشركات المصرية على إنتاج المصنعين؛ هربًا من العملة الصعبة.

واستكمل عوف: «الضغط على المصانع أمر من شأنه استهلاك المادة الخام؛ لذلك لجأنا إلى استيراد المادة الخام، وأستطيع القول إنه لا توجد أزمة الآن».

وذكر أن هذين المصنعين؛ سيكون من شأنهما زيادة نسبة الإنتاج خلال عامين حتى يصل إلى 60% من الاحتياج المحلي.

وفيما يتعلق بوضع سوق الدواء المصري، أكد استقرار الحالة العامة، فضلا عن توافر مخزون كاف من الدواء -الذي لا بديل له- لمدة 3 أشهر، فضلا عن مخزون عام من الأدوية ذات المثائل والبدائل.

وأكد توافر دواء الغدة الدرقية المصري، مشيرًا إلى زيادة الإقبال عليه بعد الحملات الإعلامية مؤخرا، لافتًا إلى توافر بديل مصر لكل الأدوية المستوردة؛ بنفس الكفاءة والمفعول.