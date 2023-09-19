قال ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في الدول المضيفة.

وأشار العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن اللاجئين يشكلون أكثر من ثلث السكان في الأردن، وتخفيض الدعم أدى إلى وضع حياة الآلاف منهم في خطر.

وحول القضة الفلسطينية، قال الملك عبد الله إن الإسرائيليين يعبرون عن هويتهم الوطنية في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من ممارسة حقهم في التعبير عن هويتهم.

وأشار إلى أن نحو 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال من دون حقوق مدنية ولا حرية في التنقل، مؤكدا أن المعاناة ستستمر في المنطقة لحين حل القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أكد العاهل الأردني إلى أن هناك حاجة طارئة للتمويل المستدام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وانطلقت اليوم الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي التحديات العالمية والأوضاع الجيوسياسية وإصلاح مجلس الأمن وتغير المناخ على رأس المناقشات التي من المقرر تداولها.