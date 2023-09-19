 مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بموقع بناء في طوكيو - بوابة الشروق
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مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بموقع بناء في طوكيو

طوكيو - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 9:44 ص
أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الثلاثاء مقتل عاملي بناء وإصابة ثلاثة آخرين، بعد سقوط عدد من العاملين من الدور السابع في موقع بناء بالقرب من محطة جي ار طوكيو للسكة الحديد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن سلطات إخماد الحرائق والانقاذ تلقت مكالمة الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، تفيد بسقوط عدد من العاملين من مبنى قيد الإنشاء.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أربعة من العاملين، يعتقد أنهم في العشرينات والأربعينات من عمرهم، سقطوا من الطابق السابع إلى الثالث.

ويشار إلى أن اليابان شهدت عدة حوادث مميتة في مواقع بناء خلال الأعوام الأخيرة، من بينها حادث سقوط عارضة جسر من منصة مرتفعة في وسط اليابان في يوليو الماضي.

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