كييف تطالب محكمة العدل الدولية بإصدار حكم بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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دعت أوكرانيا محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء، إلى إصدار حكم قضائي ملزم يقضي بإنهاء الحرب.

وذكر ممثل أوكرانيا لدى المحكمة أنطون كورينفيتش أمام قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة اليوم أن روسيا غزت أوكرانيا في انتهاك لمعاهدة الإبادة الجماعية ويتعين محاسبتها عن هذا العمل.

كما تطالب كييف أيضا أن يتم الحكم على روسيا بدفع تعويضات.

وطلبت روسيا من محكمة العدل الدولية أمس رفض الدعوى التي أقامتها أوكرانيا، ووصف جينادي كوزمين، ممثل روسيا لدى المحكمة ، الدعوى بأنها "معيبة تماما" وتتناقض مع الفقه القانوني القائم منذ فترة طويلة.

وقال إن قضية كييف ترقى إلى "إساءة استخدام الإجراءات القضائية".

وأقامت أوكرانيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بعد أيام من بدء الحرب الروسية لأراضيها في فبراير 2022.

وتتهم كييف موسكو في حيثيات الدعوى بتبرير غزوها لأراضيها بناء على مزاعم كاذبة بشأن ضرورة حماية السكان الروس في إقليمي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا من الإبادة الجماعية.

وحققت كييف أول نجاح قضائي في مارس 2022 عندما أصدرت المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا يقضي بأن تنهي موسكو أعمال العنف، وقاطعت روسيا الجلسة وتجاهلت الحكم القضائي.

ولا تملك محكمة العدل الدولية وسائل لإرغام دولة ما على تنفيذ أحكامها، ومن الممكن أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ولكن روسيا لديها عضوية دائمة في المجلس ومن الممكن أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار للمجلس.

وتحظى أوكرانيا بدعم عدد غير مسبوق من الدول يبلغ 32 دولة أخرى في المعركة القضائية أمام محكمة العدل الدولية، ويقول الخبراء إن هذه المعركة قد تستمر لسنوات.

ومن المقرر أن يلقي ممثلو هذه الدول كلمات غدا الأربعاء.