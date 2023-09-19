نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة في تحرير طبيب، وضبط المتهمين باختطافه من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، واحتجازه داخل شقة في الغربية.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، لقسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأطباء بغياب نجله "طبيب" عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الجيزة، عن قيام 8 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، باختطاف المجني عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وإجباره على سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلي مختلفة، والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

تم ضبطهم وتحرير المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجني عليه، والذي تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التي استخدمها المتهمين في الحادث، وتبين أنها مستأجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.