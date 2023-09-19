تعليم الوادي الجديد: البدء في تنفيذ برنامج تدريبي تنشيطي لمعلمي الصفوف الأولى

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه في ظل الاستعداد والجاهزية للعام الدراسي الجديد والارتقاء بالمستوى المهني للمعلم، وتحديث طرائق واستراتيجيات التدريس، تم البدء في تنفيذ برنامج تدريبي تنشيطي لمعلمي الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بالتعاون بين إدارتي التعليم الابتدائي والتدريب بالمديرية وموجهي الصفوف الأولى.

وقال إن البرنامج يستهدف فئة معلمي الصفوف الأولى بتخصصات اللغة العربية، والرياضيات، ومتعدد التخصصات، موكدا ضرورة الاستفادة القصوى من خبرات المدربين والعمل والمساهمة في منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم يؤدي مهامه الوظيفية على الوجه الأكمل، ووفق خطة التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، إطلاق مسابقة الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية في ظل التعاون بين توجيه عام اللغة الإنجليزية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، من منطلق الحرص على تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وتستهدف المسابقة طلاب المرحلة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية وطلاب التربية الخاصة، ويشارك الطالب بفيديو صوت وصورة عن موضوع المسابقة وكتابة مقال عن الاحتفالات والأعياد في مصر، لافتا إلى أن موعد تلقي الأعمال شهر من تاريخ الإعلان بالإدارات التعليمية.