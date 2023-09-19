ويمبانياما يتطلع لقيادة سبيرز للأدوار الإقصائية بموسمه الأول

قال الموهبة الصاعدة الفرنس فيكتور ويمبانياما، إنه يتطلع لقيادة فريقه سان أنتونيو سبيرز مجددًا للأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، في موسمه الأول معه ببدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه".

ويعتبر ويمبانياما، أحد أبرز المواهب السلوية الصاعدة في جيله حيث اختاره سبيرز في يونيو الماضي، الرقم واحد في الدرافت، في حين يحلم بإحداث تأثير فوري في ناديه الجديد.

وعندما سُئل عن هدفه في موسمه الأول في تكساس، أجاب ابن الـ 19 عامًا: "التأهل إلى الأدوار الإقصائية".

وغاب سبيرز عن البلاي أوف منذ موسم 2018-2019 حين خرج من الدور الأول في مواجهة دنفر ناجتس.

وأدى وصول ويمبانياما، الفارع الطول (2.24 م) إلى سان أنتونيو لارتفاع التوقعات بين جماهير النادي؛ حيث من المتوقع أن ينعكس أداء المراهق الموهوب على حظوظ سبيرز في تحقيق نتائج جيدة في الدوري المنتظم وبلوغ البلاي أوف.

وأكد ويمبانياما خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للترويج للفيلم الوثائقي عنه "الفريد" (Un1que)، والذي ستعرضه قناة "كانال بلوس" الفرنسية في 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إنه لا يشعر بأي ضغط على الرغم من الضجة التي أحاطت بوصوله للدوري الأمريكي.

وتابع "لا أشعر بأي ضغط. هذه المراحل هي جزء من حياة لاعب كرة السلة".

وأضاف "عندما يكون لديك مثل هذه الأهداف العالية فمن الطبيعي أن يكون هناك الكثير من الاهتمام والأسئلة والأشخاص التي تريد غزو مسيرتك".

ورغم أن ويمبانياما يتوق لاعادة سبيرز سريعًا للبلاي أوف، إلا أنه مستعد للتحلي بالصبر لتحقيق حلمه طويل الأمد بالفوز بلقب "إن بي إيه".

وأضاف "بالنسبة للمستقبل، أفضل شيء هو عدم معرفة ما ينتظرنا".

وأردف "من الصعب للغاية الفوز بلقب (البطولة). لكنني صبور وأعلم أن ذلك سيحدث في وقت أو آخر".

ومن المتوقع أن يشارك ويمبانياما لأول مرة في الموسم العادي مع سان أنتونيو في 25 أكتوبر عندما يستضيف دالاس مافريكس في أول مباراة له في موسم 2023-2024.