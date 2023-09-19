سجلت صادرات مصر من الأدوية إلى السودان، 37 مليون دولار خلال 2022، وفق ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.



وأوضح جورج، أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان الأخير بالسماح بدخول منتجات المصانع المسجلة هناك حتى لو كانت رخصت دواء واحدا فقط، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائي جديد، بحسب بيان للمجلس اليوم.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مع عدد من شركات الأدوية، لبحث آليات التصدير إلي السودان في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان.



وقال جورج، إن المجلس ناقش في اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلى السودان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتخاذ قرار هناك يسمح للمصانع المصرية التي سجلت منتجا أو دواء واحد بتداول كل منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة لتسجيل جميع المنتجات.



وذكر أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السودانية وسط زيادة ملحوظة في الطلب بسبب الظروف الراهنة، مضيفا أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.



وأوضح أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً في السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة في مصر أعضاء المجلس التصديري من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.



وأكد أن المجلس يسعى لاستغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها في المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.